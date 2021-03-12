شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عادات سيئة تزيد من شدة أعراض كورونا ..تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مينا فهيم، أخصائي صيدلة، أن هناك 3 عادات سيئة منتشرة في مصر بكثافة تزيد من شدة اعراض كورونا في حال اصابة من يمارس هذا العادات.

وقال مينا فهيم، في تصريحات تلفزيوينة: «على رأس هذه العادات التدخين الذي يسبب في شدة اعراض كورونا لوجود ضرر كبير موجود بالفعل في الرئة حتى قبل الإصابة بالفيروس مما يزيد من أضرار الرئة أكثر واكثر حال الإصابة بكورونا».

وأضاف: ثاني العادات السيئة هي زيادة الأكل وخاصة الضار منه المنتشر في مطاعم الشارع والمسبب الرئيسي للسمنة التي يعاني منها عدد كبير من المصريين وهي ايضا سبب في شدة اعراض فيروس كورونا.

أما ثالث العادات السيئة وفقا للدكتور مينا فهيم فهو الاختلاط المطول حيث أن الشعب المصري شعب اجتماعي بطبعه ومضياف وبسبب هذا الأمر أصيب العديد من المصريين في البيوت رغم التزامهم في الشوارع وتكون أعراضهم شديدة بسبب زيادة الحمل الفيروسي الذي يصل لهم بسبب زيادة مدة اختلاطهم بمرضى والتقارب الشديد في الجلسات الأسرية.