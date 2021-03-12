شكرا لقرائتكم خبر عن كفيف ولا يجد من يرعاه .. تضامن الغربية تضع مسن بدار مسنين لرعايته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق التدخل السريع بتضامن الغربية بانقاذ مواطن مسن فور تلقى بلاغ عن وجود مسن بمنطقة سبرباي التابعة لمركز ومدينة طنطا ليس له اقارب وكفيف البصر ولا يسمع ولديه كسر في المفصل ويتواجد عند أحد المواطنين ولا يستطيع رعايته بعد وفاة أخيه الذي كان يقوم برعايته.

و بالتوجه لموقع البلاغ المتواجد به المواطن المسن الذي يبلغ يبلغ من العمر 70 عام ويدعى ف م أ م قام فريق التدخل السريع بتضامن الغربية يتوفير سيارة اسعاف وإصطحاب المسن للمجمع الطبى للتأمين بطنطا لتوقيع الكشف الطبى عليه لوجود كسر بمفصله وبالفحص الطبى تبين أن الكسر قديم ولا يمكن التدخل الجراحى بعد عمل الفحوصات اللازمة للحاله وتم نقله بسيارة الاسعاف إلى مؤسسة المسنين والعجزة.