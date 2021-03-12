شكرا لقرائتكم خبر عن هبة السويدي: مصر بها أكثر من 500 ألف ضحية للحروق كل عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن مصر بها أكثر من 500 ألف ضحية للحروق كل عام، قائلة: «للأسف نسبة كبيرة منهم أطفال ونساء».

وأضافت «السويدي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن التوعية والوقاية من مخاطر الحروق أصبحت ضرورة، موضحة أنها تقوم الآن بذلك من خلال مؤسسة أهل مصر للتنمية مع شركات البترول والعديد من المصانع.

وأوضحت مؤسس ورئيس مجلس أمناء أهل مصر للتنمية، أن جميعنا معرضين للحروق، وانه لابد من أخذ الإجراءات الصارمة مع المصانع المُهملة، خاصة بعد حادث الحريق الذي شب في أحد مصانع الملابس في العبور، الذي أودى بحياة 20 شخصًا وإصابة نحو 29 آخرين.

وأكدت «السويدي»، أن تكلفة علاج الحروق باهظة جدًا، بالإضافة إلى أن المريض قد يتحول بعد تعرضه للحروق إلى شخص يُعاني من إعقاة تمنعه من العمل وتدمر حياته.