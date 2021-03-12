شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري : العلاقات المصرية السودانية تعود إلى عصرها الذهبي ( فيديو ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن حلقة جديدة من حلقات التنسيق الاستراتيجي مع السودان الشقيق ظهرت اليوم عندما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، هذا اللقاء يؤكد أن العلاقات السوادنية المصرية تعود إلي عصرها الذهبي، تنسيق كامل في كافة المجالات والملفات وأهمها ملف سد النهضة

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن اللقاء حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وهنا يجب أن نتوقف عند دور اللواء عباس كامل وجهاز المخابرات العامة في إعادة ضبط وتصحيح مسار العلاقات السودانية المصري.

وتابع أن الرئيس السيسي كان في زيارة مهمة للسودان الأسبوع الماضي وأكد اليوم على دعم مصر المتواصل للسودان فى كافة الملفات ومختلف أوجه العلاقات ومشروعات التعاون.

وأكد بكري أن مصر والسودان على الطريق الصحيح الذي كان يفترض أن يسيرا عليه منذ فترة خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة .