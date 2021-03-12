شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 31 محضر مخالفة تدابير كورونا في المنيا وضبط شيش وأدوات تدخين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، نائبة الدكتور رجب قاياتي، بقيادة حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية للتصدي ومنع تفشي فيروس «كورونا»، تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء، بالرقابة على الالتزام بإجراءات الوقاية، والتباعد بالمواصلات والمطاعم والمقاهي.

وبحسب بيان، أسفرت الحملة التي قادها نائب رئيس مدينة المنيا، ورافقه فيها عدد من أعضاء إدارات الأمن، الإيرادات، والمتابعة، عن تحرير 30 محضر مخالفة، عدم ارتداء كمامة، تم ضبطها بعدد من المقاهي والمحلات والصيدليات بشوارع مدينة المنيا، وتمت المصالحة على المخالفات المحررة بدفع الغرامات الفورية.

وتحرر محضر بضبط عدد من «الشيش» وأدوات التدخين، بالمخالفة وتم إثبات الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

31 محضر في حملة لمتابعة الالتزام بتدابير التصدي لـ "كورونا" بالمنيا و ضبط "شيش" و أدوات تدخين

31 محضر في حملة لمتابعة الالتزام بتدابير التصدي لـ "كورونا" بالمنيا و ضبط "شيش" و أدوات تدخين

31 محضر في حملة لمتابعة الالتزام بتدابير التصدي لـ "كورونا" بالمنيا و ضبط "شيش" و أدوات تدخين