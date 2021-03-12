شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة رضا تقدم أشهر استعراضاتها بالمركز الثقافي في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيت فرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أول عروضها الاستعراضية، مساء الخميس، بمسرح المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، والتي تستمر حتى 13 مارس الجاري المقبل، ضمن فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية» التي تستمر طوال عام 2021.

وقدّمت الفرقة بقيادة الدكتور محمود صلاح، مجموعة متنوعة من «التابلوهات» الاستعراضية منها: «الأقصر بلدنا، رحلة، حلاوة شمسنا، الفلاحين، العرقسوس، الحجالة، الأغاني، رنة خلخال، سماح النوبة، الإسكندراني، لحظ رنا، موشح غريب الدار، الكرنبة، العصايا، والنوبي».

وكانت الدكتورة إيناس عبداادايم، وزير الثقافة، قد أطلقت في الخامس من مارس الماضي فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الجاري 2021، وذلك بالمركز الثقافي.

فرقة رضا تقدم أشهر استعراضاتها بالمركز الثقافي في بورسعيد

فرقة رضا تقدم أشهر استعراضاتها بالمركز الثقافي في بورسعيد

فرقة رضا تقدم أشهر استعراضاتها بالمركز الثقافي في بورسعيد

فرقة رضا تقدم أشهر استعراضاتها بالمركز الثقافي في بورسعيد

فرقة رضا تقدم أشهر استعراضاتها بالمركز الثقافي في بورسعيد

فرقة رضا تقدم أشهر استعراضاتها بالمركز الثقافي في بورسعيد