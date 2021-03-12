انتهاء قداس تتمة الميرون في وادي النطرون .. والبابا: أأسف لمن حرموا من المشاركة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طقوس وعمل وقداسات الميرون المقدس فى دير الانبا بيشوى العامر بوادى النطرون، مساء اليوم الخميس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة الآباء المشاركون من أعضاء المجمع المقدس.

وقال القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، أنه تعد هذه هي المرة الأربعين لإعداد وتقديس الميرون في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والثالثة في عهد البابا تواضروس الثاني.

انتهاء قداس تتمة الميرون فى وادى النطرون .. والبابا: أشعر بأسف لمن حرمتهم الظروف المشاركة فى "الحدث التاريخي" (صور)

انتهاء قداس تتمة الميرون فى وادى النطرون .. والبابا: أشعر بأسف لمن حرمتهم الظروف المشاركة فى "الحدث التاريخي" (صور)

انتهاء قداس تتمة الميرون فى وادى النطرون .. والبابا: أشعر بأسف لمن حرمتهم الظروف المشاركة فى "الحدث التاريخي" (صور)

انتهاء قداس تتمة الميرون فى وادى النطرون .. والبابا: أشعر بأسف لمن حرمتهم الظروف المشاركة فى "الحدث التاريخي" (صور)

وعقب القداس والطقوس، ألقى البابا عظة روحية مقتضبة بالمناسبة الدينية قال فيها، نشكر الله الذي أتى بنا إلى هذه الساعة المقدسة، وأود ونحن في ختام هذا الأسبوع الحافل بالمناسبات الكنسية، أن أقدم شكرًا بالغًا لكل الآباء المطارنة والأساقفة الذين حضروا من أماكن متعددة من داخل وخارج مصر ليشاركوا في أفراح هذا الأسبوع، هذا الأسبوع أسبل الله علينا نعم كثيرة وأعطانا من فيض محبته، بدأنا المجمع المقدس يوم الخميس الماضي وقبلها اللجان المجمعية، ولم نتقابل قبلها لسبب ظروف الجائحة منذ شهر يونيو ٢٠١٩ كانت آخر جلسة للمجمع المقدس.

وأضاف:"يوم السبت والأحد الماضيين فرحنا بتجليس اثنين من الأحبار الأجلاء وسيامة ٧ من الأساقفة لينضموا كأعضاء في المجمع المقدس، وكانت فرحتنا كبيرة أن تقام تلك الصلوات في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة، وكانت فرحتنا كبيرة أن تدق أجراس هذه الكاتدرائية لأول مرة وهذا تاريخ يجب أن يُحفَظ، وفرحنا بحضورنا التذكار السنوي الأول لنياحة الأنبا صرابامون رئيس هذا الدير، والله من نعمته أختار رئيس جديد لهذا الدير دير الأنبا بيشوي هو الأنبا أغابيوس، الذي فتح الدير ومعه كل الرهبان لكي نحتفل بهذا الميرون المقدس.

انتهاء قداس تتمة الميرون فى وادى النطرون .. والبابا: أشعر بأسف لمن حرمتهم الظروف المشاركة فى "الحدث التاريخي" (صور)

وتابع:"من نعم الله إننا اشتركنا في تذكار اليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس، في ديره العامر في مريوط و اشتركنا جميعًا في هذا التذكار المحبوب لدينا جميعًا، ثم في ختام أفراح هذا الأسبوع احتفلنا بالأمس بإعداد الميرون المقدس ثم أكملنا في هذا اليوم تقديس زيت الميرون وزيت الغاليلاون وهى فرصة وبركة لنا جميعًا، ومشاركة الآباء المطارنة والأساقفة تفرحنا جميعًا".

وقال احتفلنا مساء أمس بافتتاح الموقع الرسمي الإلكتروني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وحدث عليه إقبالًا بالآلاف بمجرد افتتاحه، وسوف يبدأ في العمل ويضاف إليه الكثير والكثير عن كل ما يريد الإنسان أن يعرفه عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واختتم عظته الروحية بقول، أنا في داخلي أشعر بالأسف لمن لم تسعفهم الظروف بالحضور والمشاركة، لأن هذه المناسبات وتجمعها في أسبوع واحد ربما تكون حادثة نادرة في التاريخ، فلم نقرأ في التاريخ عن اجتماع كل هذه المناسبات معًا وهذا من نعم الله علينا.