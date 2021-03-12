شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 15 محضر إحراق قش القصب وتصاعد الأدخنة في غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على أنه نتيجة زيادة أعمال حرق مخلفات زراعة القصب وتصاعد الأدخنة وحفاظًا على صحة المواطنين، تم تشكيل لجنة مكبرة برئاسة العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، للمرور والمتابعة، للحد من حرق سفير القصب لمنع تلوث الهواء.

وشارك باللجنة أعضاء من رئاسة المركز والإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي.

وأسفر المرور عن رصد 15 حالة لحرق مخلفات القصب، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأهاب رئيس المركز بالمواطنين بعدم احراق المخلفات الزراعية، واتباع الاساليب الحديثة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وعلى جانب آخر، تواصل مديرية النقل استمرار أعمال الرصف وتوسعة الشوارع وتركيب البلدورات وبلاط الأرصفة بمنطقة السيدة زينب والقباوي بمدينة القرنة.