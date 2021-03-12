شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 15 محضر إحراق قش القصب وتصاعد الأدخنة في غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على أنه نتيجة زيادة أعمال حرق مخلفات زراعة القصب وتصاعد الأدخنة وحفاظًا على صحة المواطنين، تم تشكيل لجنة مكبرة برئاسة العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، للمرور والمتابعة، للحد من حرق سفير القصب لمنع تلوث الهواء.
وشارك باللجنة أعضاء من رئاسة المركز والإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي.
وأسفر المرور عن رصد 15 حالة لحرق مخلفات القصب، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأهاب رئيس المركز بالمواطنين بعدم احراق المخلفات الزراعية، واتباع الاساليب الحديثة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
وعلى جانب آخر، تواصل مديرية النقل استمرار أعمال الرصف وتوسعة الشوارع وتركيب البلدورات وبلاط الأرصفة بمنطقة السيدة زينب والقباوي بمدينة القرنة.
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