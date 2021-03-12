شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل ميدان زويل في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق حملة النظافة اليومية وإزالة الأتربة وغسيل الأرصفة بميدان زويل وطريق دسق كفر الشيخ بنطاق حي شمال.

وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك بحضور فريق العمل بحى شمال من نواب رىيس المدينة، احمد عيسى نائب رئيس المدينة المحاسب أحمد سلطان، نائب رئيس المدينة لشئون التجميل ،رىيس حى شمال، أشرف دواد، وناىبه ورؤساء النظافة بحي شمال وفريق العمل المعاون لهم من الحي والمتابعة الميدانية.

وشدد أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة على ضرورة التخلص من القمامة أولا بأول وتنظيف الشوارع، لتظهر مدينة دسوق بالمظهر اللائق بها كمدينة سياحية دينية بها ضريح العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي ويفد إليه يوميا المئات من محبيه ومؤيديه من مختلف المحافظات والبلدان العربية والإسلامية والأوروبية.

دسوق

دسوق

دسوق

دسوق

دسوق

دسوق