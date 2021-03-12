شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى فى تعقيب على الخارجية الأمريكية: لا يوجد معتقلين بالسجون.. والسجناء يخضعون لإجراءات قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تعقيب له علي بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أكد مصدر أمنى عدم وجود معتقلين بالسجون المصرية، مشددا على أن جميع نزلاء السجون يخضعون لإجراءات قضائية.

ونفى المصدر الأمنى ما تردد بشأن القبض على أيا من أقارب الأمريكى محمد سلطان، مؤكدًا فى الوقت نفسه على عدم إلقاء القبض علي إي مواطن إلا بإجراءات قانونية، وأذن مسبق من النيابة العامة في حال ارتكابه أعمال مجرمة وفقا لقانون العقوبات المصرى.