أخبار مصر

مصدر أمنى فى تعقيب على الخارجية الأمريكية: لا يوجد معتقلين بالسجون.. والسجناء يخضعون لإجراءات قضائية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى فى تعقيب على الخارجية الأمريكية: لا يوجد معتقلين بالسجون.. والسجناء يخضعون لإجراءات قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تعقيب له علي بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أكد مصدر أمنى عدم وجود معتقلين بالسجون المصرية، مشددا على أن جميع نزلاء السجون يخضعون لإجراءات قضائية.

 

ونفى المصدر الأمنى ما تردد بشأن القبض على أيا من أقارب الأمريكى محمد سلطان، مؤكدًا فى الوقت نفسه على عدم إلقاء القبض علي إي مواطن إلا بإجراءات قانونية، وأذن مسبق من النيابة العامة في حال ارتكابه أعمال مجرمة وفقا لقانون العقوبات المصرى.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا