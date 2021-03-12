الإسكان: 98,7% من المصريين تصلهم مياه الشرب.. وشبكات جديدة لباقى المواطنين

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، تفاصيل الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب الزيادة السكانية، موضحا أنها تتسبب فى مشكلة كبيرة بالمرافق، وكذلك زيادة عدد المناطق غير المخططة، وبالتالي صعوبة توصيل الخدمات بتلك المناطق نتيجة عشوائية بنائها.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تواجه الزيادة السكانية من خلال إنشاء المزيد من شبكات نقل المياه للمناطق غير المخططة، موضحا أن مياه الشرب تصل إلى 98,7% من السكان، وتسعى الدولة لإنشاء المزيد من شبكات المياه كى تصل لباقى السكان الذين لا تصلهم مياه الشرب.

وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن المتر في إنشاء شبكات المياه يتكلف ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، وبالتالي فإنشاء شبكة مياه يتكلف ما يقرب من 600 مليون جنيه، ومع تلك الزيادة السكانية تكبد الدولة مزيدا من النفقات والأموال التي يمكن توفيها حال واجهنا تلك الزيادة السكانية.

فى سياق متصل، أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن توقيع عقد اتفاق للبدء في تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه ديروط المرشحة بطاقة إنتاجية 21.5 ألف م3/ يوم، وتوسعات محطة الحوطا الشرقية بطاقة إنتاجية 5 ألف م3/ يوم بمركز ديروط، لتصبح الطاقة الإجمالية الكلية للمحطتين 26.5 ألف م3/ يوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه أبوتيج المرشحة بطاقة تصميمة 43 ألف م3/ يوم ليصل إجمالى طاقة المحطة 86 ألف م3/ يوم.