شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. لحظة العثور على جثة سيدة تحت انقاض عقار المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت قوات الشرطة والحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الخميس، على حثة سيدة مسنة تحت أنقاض عقار مكون من 3 أدوار إثر انهياره بالمنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور قسم أول المنصورة من شرطة النجدة بعثور القوات الامنية على جثة سيدة مسنة المفقودة تحت أنقاض عقار المنصورة.

وكان اللواء سيد سلطان نائب مدير الأمن انتقل لمكان الواقعة اثر بلاغ بانهيار عقار المنصورة وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 أدوار على مساحة 200 متر ويسكن فيه سيدة مسنة فى بالدور الأرضي تدعى مارسيل كامل جرجس، 82 عام وطبيب بالدور الثاني يدعى أمير عبده بسيل، 63 عام.

وأكد شهود عيان أن الطبيب تمكن من الخروج فور بدء الانهيار بينما مازالت السيدة تحت الأنقاض.