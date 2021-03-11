شكرا لقرائتكم خبر عن حق الوطن والشهادة في سبيله.. موضوع خطبة الجمعة غدًا لوزير الأوقاف من بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، غدًا الجمعة بقيادات الدعوة بمحافظة بني سويف بمقر المحافظة بحضور الدكتور محمد هاني ،محافظ بني سويف، بديوان عام المحافظة، وسيكون في صحبة الوزير الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي ،مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، ونخبة من ضيوف المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي تقيمه وزارة الأوقاف بعنوان: “ حوار الأديان والثقافات ” في الفترة من 13 – 14 مارس 2021م.

كما يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بعنوان: ”حق الوطن والشهادة في سبيله ” وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.