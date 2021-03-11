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حق الوطن والشهادة في سبيله.. موضوع خطبة الجمعة غدًا لوزير الأوقاف من بني سويف

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، غدًا الجمعة بقيادات الدعوة بمحافظة بني سويف بمقر المحافظة بحضور الدكتور محمد هاني ،محافظ بني سويف، بديوان عام المحافظة، وسيكون في صحبة الوزير الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي ،مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، ونخبة من ضيوف المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي تقيمه وزارة الأوقاف بعنوان: “ حوار الأديان والثقافات ” في الفترة من 13 – 14 مارس 2021م.

كما يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بعنوان: ”حق الوطن والشهادة في سبيله ” وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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