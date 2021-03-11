شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يناقشان مبادرة تطوير الريف بقرى برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الخميس، اجتماعا بمقر المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات بالإسكندرية، وعلى رأسها أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى برج العرب القديمة، والتي تستهدف تطوير ٥٧ قرية بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية ٣ مليار جنية، وذلك تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، نائبا المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي المشرف العام على مشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة وممثلي شركات المرافق، ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، والأجهزة التنفيذية المعنية ومسئولي مركز برج العرب وقيادات المحافظة.

وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية التطورات الخاصة بالمبادرة وصولاً للمرحلة الجديدة منها والخاصة بالمشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصري، والذي يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف، ويحظى باهتمام كبير من رئيس الجمهورية، ومتابعة شبه يومية من رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع أسبوعي برئاسته لاستعراض كافة التطورات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع.

وقال الوزير، إن القيادة السياسية تسعي بتنفيذ هذا البرنامج الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم خاصة بعد سنوات حرمانهم من الخدمات خلال العقود الماضية، مؤكدا أن هناك تعاون وتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومي الهام لمواجهة أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ.

وأضاف، أنه تم تحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها في القرى المستهدفة والجهات المسئولة عن التنفيذ هي وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن هناك نحو ١٠٠٢ قرية بدأ فيها تنفيذ المشروعات على أرض الواقع بالمحافظات في كافة القطاعات والمجالات الحيوية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن رئيس مجلس الوزراء قام باختيار الوزارة لرئاسة إحدى اللجان الأربعة التي تم تشكيلها و المسئولة عن متابعة هذا المشروع القومي، حيث أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية، كما تشارك الوزارة أيضاً في لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.

وشدد «شعراوي»، على أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم من المشروعات المختلفة ذات الأولوية وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، لافتاً إلى أن خطة كل مركز إداري في البرنامج القومي لتطوير القرى تتضمن تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة ١٠٠%، كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وانتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقري والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية (التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة)، مشددا على كافة القطاعات الحيوية في القري المستهدفة في هذا المشروع سوف تشهد تطوير كامل، والحكومة عازمة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في التوقيتات الزمنية المحددة.

وطالب وزير التنمية المحلية، مديري المديريات وممثلي شركات المرافق بتسهيل كافة احتياجات الجهات المنفذة للمشروعات في قرى محافظة الإسكندرية.

وقال إن الحكومة ستعمل على تحقيق أقصي استفادة من المشروعات الخدمية والحيوية والمنفذة في كل مركز اداري سيتم تطويره ضمن المشروع.

وخلال اللقاء تم استعراض عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وعلي رأسها تطوير ميدان محطة مصر وبعض المشروعات الأخرى التي تهم المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه بداية من فبراير الماضي تم إطلاق إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية بقري برج العرب القديمة والتي يستفاد منها نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى، موضحاً أن تلك المبادرة تعد علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس، والتي تهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأكثر احتياجا، ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.

جاء الاجتماع عقب ختام جولة محافظ الإسكندرية برفقة وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة، اليوم والتي تم خلالها افتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة ١٧مليون جنية، وكذلك تفقد أعمال مشروع تطوير ميدان محطة مصر ومعدل الإنجاز.