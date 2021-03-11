شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليابانية توجه الشكر لمصر في الذكرى العاشرة لضحايا الزلزال الكبير في 2011 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت السفارة اليابانية في القاهرة الشكر لمصر حكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى العاشرة على زلزال شرق اليابان الكبير في 11 مارس عام 2011، لتضامنها مع اليابان حكومة وشعبا في الزلزال، الذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 9 ريختر منطقة توهوكو في اليابان، في مارس عام 2011، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص بسبب الأضرار الناجمة عن الزلزال والتسونامي.

وذكرت السفارة في بيان لها، أن الشعب المصري أعرب عن تضامنه مع الشعب الياباني إلى جانب التبرعات التي بلغت نحو 700 الف جنيه، فضلا عن إرسال الدعم والتشجيع من خلال الحفلات الموسيقية لإحياء ذكرى الضحايا وغيرها حتى بعد الزلزال.

وتحدث السفير نوكي ماساكي، عن تجربته في وقت الزلزال قبل 10 سنوات قائلًا: «قبل 10 سنوات من الآن، كنت مسؤولاً عن ملف التغير المناخي والصحة العالمية بطوكيو، وتعرضت أنا شخصيًا لهزة أرضية عنيفة داخل مكتبي، وانتابني شعور بالصدمة عند رؤية الأضرار الناجمة عن الزلزال والتسونامي. في ذلك الوقت العصيب، كانت رسائل الدعم من أصدقائنا بمثابة حافز وتشجيع كبير لنا».

وتابع، لا يقتصر الدعم والتضامن على الكوارث الطبيعية فحسب، بل نحن الآن نواجه تحديات جديدة متمثلة في العدوى بفيروس كورونا المستجد المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وذكر أنه انطلاقًا من روح «إعادة بناء المجتمع بشكلٍ أفضل»، ستبذل كل من مصر واليابان قصارى جهدهما للتغلب على هذه الأزمة، ولجعل عام 2021، عامًا مشرقًا.