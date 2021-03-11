شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا : لقاح كورونا في مصر آمن وليس له آثار جانبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن أن أسباب عدم إقبال المصريين على تلقي لقاح فيروس كورونا الخوف من جديد، قائلًا إنه كعادة المصريين وجميع البشر الخوف من كل ما هو جديد.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، تقديم الإعلامي محمد على خير، والمذاع عبر فضائية «المحور»، أن اللجنة كانت واضحة للغاية مع المصريين وأوضحت لهم إن الأمل في التخلص من الفيروس هو وجود دواء شاف أو التزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن لقاحات كورونا المتوفرة في مصر اَمنة وفاعلة تمامًا ولا تؤدي إلى الوفاة ولا يوجد بها آثار جانبية.

وأشار حسام حسنى إلى أنه كان خائفًا خلال تلقيه لقاح كورونا مثله مثل أي إنسان لكنه كان متأكد أنه لن تحدث وفاة أو خطر عليه، منوهًا إلى أن خطة وزارة الصحة في إعطاء اللقاح للأطقم الطبية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أمر مدروس.