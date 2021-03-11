شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2021 بالرقم القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتاحت عدة محافظات نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2021 على مواقعها الرسمية، الخميس، بعد انتهاء أعمال التصحيح.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2021 يجب الدخول على هذا الرابط.

1- اضغط على رابط نتيجة الإعدادية 2021

2- اكتب رقم القومي للطالب

3- اضغط على كلمة بحث

واعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة نجاح 98.9% وبلغ عدد المقيدين 174 ألفا و760 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان ١٧٠ ألفًا.

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 94%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.8%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 83%.

واجتاز الطلاب امتحانًا مجمعًا في الترم الأول ونتيجته لا تضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب للامتحان المجمع يعد شرطًا أساسيًا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسي، والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيجري تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، الذي سيجري التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية.

وفي حال عدم اجتياز الطالب الامتحان المجمع، أو حصوله على مجموع 50% أو أكثر في ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من 25% في مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدي امتحانًا آخر تكميليًّا في المواد التي حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني.