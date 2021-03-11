شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب كفر الشيخ : تكريم الرئيس لي أعادني للحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمود سامي، طبيب كفر الشيخ الذي فقد بصره أثناء مواجهته فيروس كورونا، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له يوم الشهيد، معلقًا: «دخلت في حالة من النشوة ورجعت تاني للحياة».

وأشار «سامي»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، إلى أنه كان في حالة نفسية سيئة قبل هذا التكريم، وكان يشعر بالإهمال والخذلان، وكان يقضي يومه بالكامل على سريره، منوها بأن الشؤون المعنوية تواصلت معه وأبلغته أن الرئيس السيسي طلبه بالاسم ليكرمه في احتفالية يوم الشهيد.

وكشف ما قاله له الرئيس السيسي لحظة التكريم، قائلا: «الريس قالي أنا فخور بيك، وبكل الأطباء كنتم رجالة»، لافتا إلى أن وزيرة الصحة وعدته بتوفير وظيفة إدارية له، فضلا على أن محافظ كفر الشيخ وعده أيضا برفع كفاءة الشقة التي حصل عليها بالمحافظة.