شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية ترحب بـ «أسبوع القاهرة للصورة» من خلال القصص التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت السفارة الأمريكية في القاهرة بالتعاون مع فوتوبيا بمشاركة 3 مصورين أمريكيين في أسبوع القاهرة السنوي الثاني للصورة المقام في مصر في الفترة من 11 إلى 20 مارس الجاري، ويتبادل المصورين خلال الفعاليات خبراتهم من خلال ورش العمل والفصول التعليمية والمعارض التي ستقام في وسط القاهرة التاريخية، وتعرض الأنشطة والأعمال على صفحات السفارة على موقعي فيسبوك وانستجرام.

ويشارك في الفعاليات المصورين ماجى ستيبر، المصورة الوثائقية وإحدى الفائزات بلقب (امرأة ذات رؤية) من مجلة ناشيونال جيوجرافيك في عام ٢٠١٣ وشامايم شاكار، مصورة الموضة والجمال وفيلكس كونز، خبير التصوير الفوتوغرافي. وينضم لهذه المجموعة أيضاً – عبر الانترنت- وإثنين من المصورين الأمريكيين الحائزين على الجوائز وهما «بيتر دى كامبو» المصور الصحفي والشريك المؤسس لمؤسسة «مشاريع كل يوم» التي لا تهدف للربح وإيما راينز من منظمة ماجنم.

من جانبه قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، لقد تم سرد أهم القصص التاريخية من خلال الصور، معربا عن سعادة باستضافة المصورين الأمريكيين لمشاركة خبراتهم مع نظرائهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحفاظ على تقليد سرد القصص البصرية، كما اعتبر أن التعاون بين السفارة الأمريكية وأسبوع القاهرة للصورة جزء من مساهمة السفارة السنوية البالغة نصف مليون دولار التي تقدمها السفارة للمنظمات والمؤسسات الفنية في مصر لدعم المبادرات الثقافية والفنية«.

وتأتي مشاركة السفارة الأمريكية في أسبوع القاهرة للصورة للعام الحاليجزء من تعاونها الموسع مع المنظمات الثقافية والفنية المصرية ودعمها للاقتصاد الإبداعي المزدهر في مصر، وتعاونت السفارة مؤخراً مع منصة الاستشارات الفنية «أرت دى إيجيبت» لتعزيز ونشر الفنون البصرية كما ترعى السفارة منذ فترة طويلة صناع الأفلام الأمريكيين المشاركين بمهرجاني الجونة السينمائي الدولي والقاهرة السينمائي الدولي.

ويُعد بناء العلاقات بين الفنانين الأمريكيين والمصريين أحد الأشكال المتعددة لتعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر، فمنذ عام 1970 قدّمت واشنطن أكثر من 350 مليون دولار في صورة منح وفرص تبادل ثقافي لأكثر من 23 ألف طالب مصري وأمريكي والمهنيين ممن حصلوا على قدر من الخبرة في حياتهم المهنية.