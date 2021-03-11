شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يعرض المحاور الرئيسية لـ«سياحة آمنة» أمام «بورصة برلين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الحفاظ على صحة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، وهو ما جعل التطبيق الصارم لتدابير السلامة الخاصة بانتشار فيروس كورونا أحد محاور خطة مصر الرئيسية الخاصة بالسياحة الآمنة.

واستعرض «العنانى»- خلال مشاركته فى بورصة برلين السياحية «ITB» التى تنعقد افتراضيًا هذا العام خلال الفترة من 9 حتى 12 مارس الجارى، بمشاركة خبراء القطاع السياحى من جميع أنحاء العالم- محاور الخطة لسياحة آمنة، لافتًا إلى إمكانية السفر الآمن إلى مصر، رغم استمرار أزمة الوباء العالمى. وأضاف «العنانى»: «الوجهات الخالية من كورونا تتصدر خلال الوقت الحالى قائمة رغبات السائحين فى العالم، وفى هذا السياق انعكست جهود مصر المكثفة للحد من انتشار هذا الفيروس بالنجاح، حيث يشهد على ذلك النمو المستمر الأخير فى أعداد السياحة الوافدة، وهذا الاتجاه الإيجابى هو دليل واضح على احترام تدابيرنا الاحترازية المشددة ومراعاتها، كما أن الزوّار يثقون فى استعدادنا لمعالجة أكبر أزمة صحية فى عصرنا هذا، ونتطلع إلى الترحيب بتدفق مستمر بالسائحين من جميع البلدان».

وأصدرت الوزارة- بدورها- اللوائح الخاصة باستئناف الحركة السياحية إلى مصر، حيث أصبحت شهادات السلامة الصحية شرطًا مسبقًا للمنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف لاستئناف أعمالها وأنشطتها واستقبال الزائرين.

فى السياق ذاته، تم إنشاء «مراكز اختبار كوفيد- 19» فى مطارى «شرم الشيخ والغردقة» لإجراء مسحات الـPCR عند وصول السائحين الذين لا يمتلكون شهادة اختبار سلبية لا تزيد مدتها على 72 ساعة بتكلفة 30 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، بجانب إمكانية إجراء المسحات وفحوص الأجسام المضادة للسائحين بناء على طلبهم قبل المغادرة إلى بلدانهم لضمان عودتهم بأمان.

وتفرض الفنادق المصرية حجرًا صحيًا على الضيوف الذين تثبت إصابتهم بـ«كورونا» فى غرف منفصلة، بما يشمل تغطية تكاليف الإقامة والطعام والمشروبات حتى مغادرتهم، أمّا فيما يخص الحالات الحرجة فتتلقى العلاج بالمستشفيات مجانًا حتى الشفاء التام.

وفى 18 يونيو الماضى، منح المجلس العالمى للسفر والسياحة (WTTC) مصر ختم السفر الآمن الذى يقر الوجهات حول العالم التى نفذت بروتوكولات الصحة بما يتماشى مع بروتوكولات السفر الآمن، علاوة على ذلك، طبقت الدولة لوائح مؤقتة تهدف إلى إنعاش قطاعى السياحة والطيران، ودفع الحركة السياحية إليها، وتحفيز السائحين لقضاء إجازتهم المقبلة بها.

وكجزء من هذه الإجراءات، يتم إعفاء المسافرين إلى محافظات (جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، وأسوان) من دفع رسوم التأشيرة حتى 30 إبريل المقبل، وتخفيض أسعار وقود الطائرات بمقدار 15 سنتًا أمريكيًا للجالون الواحد من 21 يناير الماضى حتى نهاية 2021، بالإضافة إلى منح المطارات بالمحافظات السياحية خصمًا بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء، وخصم 20% على رسوم المناولة الأرضية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت مصر زيادة كبيرة فى معدلات السياحة وصلت إلى نحو 10 آلاف سائح بالمدن السياحية، والتى أبلغت باستمرار عن أدنى معدلات الإصابة بالفيروس.