شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دورات تدريبية لـ 124 متدرباً من جميع المحافظات بمركز سقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية، يستفيد منها 124 متدرباً من جميع المحافظات.

وقال بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الدورات عبارة عن تنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات أملاك الدولة.

وأضاف أن هناك دورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة.

وكانت وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوي أعلنت عن تنظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل أيضا، دورة تدريبية متقدمة عن تصميم الشبكات (شبكات وأمن المعلومات- الأمن السيبراني) للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات بالمحافظات.