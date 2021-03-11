شكرا لقرائتكم خبر عن سكان عقار فيصل المحترق يترقبون الإزالة .. ومحامي مالك العقار: سيتم تعويضهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترقب سكان ومالك عقار فيصل المحترق تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار بعد إخلاءه من السكان، الذين اضطروا لتأجير شقق ومساكن بديلة بالقرب منه، لارتباطهم ببدء الفصل الدراسي الثاني خلال أيام.

وقال حسن طه أحد السكان :«منذ إخلاء العقار ونحن نترقب إزالته على الرغم من عدم صدور قرار حتي الآن من اللجنة الهندسية المشكلة من جامعة القاهرة بالإزالة، حيث كنا نأمل في صدور توصية بالترميم».

وقال:«اضطررنا منذ صدور قرار الإخلاء بتأجير شقق سكنية بديلة وفي محيط البرج لقربه من مدارس أطفالنا المرابطون بها مع بدء العام الدراسي الثاني، ورغم ارتفاع القيم الإيجارية في العقارات المجاورة والتي وصلت ل٢٥٠٠ جنيه إلا أننا كنا مجبرين على ذلك».

لا يعي «طه» الموعد المرتقب بالفعل لتنفيذ الإزالة لكنه يؤكد أن المشهد سيكون قاسيا لاي من السكان الذين بنوا آمالهم واستقرارها على العيش فيه.

وعن التعويضات المترقب حصولهم عليها أكد المستشار محمد مطر، محامي مالك العقار أن مالك العقار أن يظلم أحدا من السكان، الذين أقر باحقيتهم جميعا في التعويض سواء من اشتري شقة على الطوب الاحمر أو قام بالتشطيب أو احترقت منقولاته مع الحادث.

وأنهم في انتظار البت في القضية المجدد على ذمتها قرار بحبسه ١٥ يوما على قيد التحقيقات.

وأكد في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن مالك العقار سوف يتسلم الأرض عقب الإزالة ويستولي رفع المخلفات ثم يبدأ في عمليات التعويض.

الجدير بالذكر أن العقار الذي يقع بالقرب من الطريق الدائري قد نشب فيه الحريق واستمر عدة أيام متواصلة دون تدخل من قوات الحماية المدنية بالإطفاء بناء عن توصيات من اللجنة الهندسية التي عاينت العقار وقت الحريق خوفا من حدوث انفجار في الاعمدة وانهيار البرج فجأة في موقع حساس وحيوي بالقرب من الدائري.

يذكر أنّ مكون من 14 طابق، وبكل طابق 9 شقق، بخلاف المخزن سبب الحريق.