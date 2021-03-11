شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الإسكندرية تستعرض خارطة طريق عودة الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا الخميس، بحضور يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، ضم مديري عموم الإدارات بالمديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية، ووكلاء الإدارات ومديري الإدارات النوعية بالمديرية،وموجهي عموم المواد الدراسية، لمناقشة خارطة طريق عودة الدراسة.

واستعرض مدير المديرية، خلال الاجماع، الاستعداد وخارطة طريق عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، وآليات استكمال امتحانات النقل والشهادات الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية، والخاصة، والدولي.

وأكد على ضرورة تطبيق كافة الضوابط لعودة الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، واتباع كافة الإجراءات والقرارات والكتب الدورية المنظمة لذلك للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين والوصول إلى أقصى درجات الأمان باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق الخطط الدراسية وعقد الامتحانات الشهرية وسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية والتأكد من جاهزية جميع المدارس وتهيئة الأجواء والمناخ التعليمي اللازم وتذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وفق ما جاء بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن منها كتاب دوري رقم ١٨٣١ بتاريخ 5/10/2020 بشأن الأسلوب الأمثل لإدارة وتنظيم العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني والكتاب الدورى رقم ١ بتاريخ 18/2/2021 بشأن خطة استكمال الدراسة بعد ٢٠ فبراير ٢٠٢١، الكتاب الدوري رقم ٣٨٥ بتاريخ 7/3/2021 بشأن الفصل الدراسي الثاني بمدارس التعليم الفني، والكتاب الدوري رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

وشدد على أهمية تطبيق جميع التعليمات والقرارات والكتب الدورية الواردة من وزارة التربية والتعليم الفني،مشيرا إلى أهمية تطبيق التعليمات الخاصة بعودة الدراسة بمدارس التعليم الفني، موجهاً بضرورة تنظيم عودة هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني، مع الرجوع إلى الأمر الإداري ٤ لسنة ٢٠٢٠ الذي تنص المادة ٣ على أن يكون مدير المدرسة هو المسؤول عن وضع قواعد تشغيل العاملين بنظام التناوب لجميع العاملين بالمدرسة فيما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية، أو خطة المنهج أو النصاب الخاص بكل معلم أو سير أعمال الامتحانات، كما نصت المادة ٤ من الأمر الإداري سالف الذكر يقوم مديري عموم المديرية والإدارات النوعية ومدير عام الإدارة التعليمية ومديري المدارس بإعداد جداول لتناوب حضور العاملين.

ووجه بضرورة الالتزام بالأمر الإداري رقم ٧ والكتاب الدوري رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن إدارة المتابعة وتقويم الأداء، مؤكدا على أهمية تطبيق الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٢١ والكتاب الدوري رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن آليات استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية وقد أكد سيادته على ضرورة اجتياز الطالب امتحان الفصل الدراسى الأول شرط دخوله امتحان الفصل الدراسى الثانى، كما وجه بحظر استخدام مديري عموم الإدارات والإدارات النوعية ومديري الأقسام بالإدارات من إصدار أوامر شفهية وتكون جميع الأوامر كتابية معتمدة وتتفق مع صحيح القانون.

وأشار إلى أن يتم التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن السناتر ووفق قرار المحافظ رقم ٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠، وكذا الالتزام بخطة توزيع المنهج الدراسي طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، ورفع الوعي بدور القنوات التعليمية وما تقدمه من برامج الحلقات التعليمية، وتوفير شروط السلامة والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية من خلال اللجان المشكلة للمتابعة لكل المدارس،مشيرًاًّ إلى ضرورة نقل جميع الرواكد في المدارس، وتغطية البالوعات وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي، والتأكيد التام على جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وإعداد خطط المتابعة الميدانية للقيادات بالمديرية والإدارات داخل المدارس، والتأكد من الصلاحية الفنية لمنظومة التعليم الثانوي مع التنسيق مع الشركات المتخصصة لأعمال الصيانة لسرعة الانتهاء من الأعطال وتوفير بيئة تكنولوجية مناسبة بالمدارس.