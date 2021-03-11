شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من السقوط في الفوضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير السقوط في الفوضى.

وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفترات الانتقالية هي التي تكون بين انهيار الدولة، وقيام دولة أخرى، أو إعادة بناء مؤسسات من جديد، وهو ما حدث منذ 25 يناير وحتى قبل شهور قليلة.

وأضاف أن الفترة الانتقالية تكون دائما مصحوبة بالكثير من الظواهر السلبية والأعراض المقلقة، مثل ما حدث في عدد من الدول مثل روسيا بين الصراع بين أجنحة الثورة منذ من 1905 حتى 1923، وفي فرنسا استمر لأكثر من 30 سنة، وطبعا كل ما كان الصراع عميق امتدت الفترات الانتقالية إلى مدى زمنى أكبر.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنه في بلدان كثيرة يمكن، لعب بعض الأشخاص والمؤسسات العميقة دورًا خطيرًا في إفشال التجارب الوليدة، وتسعى دائما إلى استعادة نفوذها القديم والمزايا التي فقدتها بسبب المرحلة الجديدة .

وأكد مصطفى بكري أن التجربة في مصر مختلفة، وخصوصا بعد ثورة 30 يونيو، فأحد عوامل الفوضى مثلا في الثورة البولندية هو عدم كتابة دستور للمرحلة الانتقالية المؤقتة، التي جاءت بعد الثورة على الحكم الشيوعي، في محاولة تلافي الأزمة سريعا تمت كتابة دستور تم إقراره عام 1997وجاء بديلا للدستور القديم الذي اعتبره البعض أحداهم أهم أسباب انهيار الدولة.