شكرا لقرائتكم خبر عن مفسّرة أحلام تكشف دلالة رؤية البيض في المنام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أسماء سالم، مفسرة الأحلام، إن وقوع الأذى من الثعبان في المنام بالمنزل يعني وجود إنسان من الأقارب ليس جيدًا يريد أن يضرك، لأن الثعبان تواجد في المنزل، مشددة على ضرورة إخراج الصدقة في هذه الحالة، بنية دفع الضرر.

وتابعت مفسرة الأحلام، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن رؤية البيض في المنام للسيدة المتأخرة في الإنجاب يعني أن الله سيزرقها بإذن الله، وإذ كان البيض بلدي، فهذا يعني أنها سترزق بالإنجاب، دون اللجوء إلى الحقن المجهري وخلافه، وسيكون الإنجاب ميسر إذا كان البيض مقشر بإذن الله.

ولفتت إلى أن انكسار كعب الحذاء يعني وجود خلل في الحياة الزوجية، وإذا قام أحد الأشخاص بكسر الحذاء الآخر لكي تستطيع أن تسير، فهذا يعني أن الأمور ستتيسر خلال الأيام المقبلة من خلال أحد الأشخاص.

وأشارت إلى أن رؤية الفأر في المنام، يعني وجود شخص غير جيد في الحياة، يريد أن يفسد الحياة، وفي حال وفاة الفأر، فهذا يعني أن الحياة ستستقر الفترة المقبلة.