شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان وعواض يفتتحان غدًا الملتقى التاسع لـ«ثقافة وفنون المرأة الحدودية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح غدا اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الملتقى التاسع لثقافة المراة الحدودية تحت عنوان «ثقافة وفنون المرأة الحدودية» بمحافظة اسوان «ضمن مشروع أهل مصر» في الفترة من 12 مارس إلى 18 مارس الجاري، باستضافة فتيات وسيدات من محافظات «مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وأسوان، بالإضافة إلى فتيات محافظة القاهرة»، وذلك بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة.

وتقام مجموعة من الورش الثقافية والفنية والأدبية واللقاءات التفاعلية للتوعية بقضايا المرأة وصحتها بـقصر ثقافة العقاد من 13 إلى 18 مارس.