شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية في الإسكندرية : تطوير 1002 قرية ضمن برنامج الريف المصري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التطورات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، وصولاً للمرحلة الجديدة منها والخاصة بالمشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى، والذى يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف والذي يحظي باهتمام كبير من رئيس الجمهورية ومتابعة شبه يومية من رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع أسبوعي برئاسته لاستعراض كافة التطورات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع.

وقال "شعراوي"، خلال لقائه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية اليوم الخميس، أن القيادة السياسية تسعى بتنفيذ هذا البرنامج الى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم خاصة بعد سنوات حرمانهم من الخدمات خلال العقود الماضية.

وزير التنمية المحلية فى الاسكندرية: تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى بـ 1002 قرية بالمحافظات (صور)

وزير التنمية المحلية فى الاسكندرية: تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى بـ 1002 قرية بالمحافظات (صور)

وزير التنمية المحلية فى الاسكندرية: تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى بـ 1002 قرية بالمحافظات (صور)

وزير التنمية المحلية فى الاسكندرية: تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى بـ 1002 قرية بالمحافظات (صور)

وأكد وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاون وتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة فى تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومى الهام لمواجهة أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ،مشيرا الى أنه تم تحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة والجهات المسئولة عن التنفيذ هى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، مشيراً إلى أن هناك حوالي ١٠٠٢ قرية بدأ فيها تنفيذ المشروعات على أرض الواقع بالمحافظات في كافة القطاعات والمجالات الحيوية.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء اختار وزارته لرئاسة إحدى اللجان الأربعة التي تم تشكيلها والمسئولة عن متابعة هذا المشروع القومى ، حيث أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية ، كما تشارك الوزارة أيضاً فى لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل ، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.

وشدد علي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم من المشروعات المختلفة ذات الأولوية وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، لافتاً إلى أن خطة كل مركز إداري فى البرنامج القومى لتطوير القرى تتضمن تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة ١٠٠% ، كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وانتاجية المحطات ، بالإضافة إلي توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقري والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية ( التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة) .

وأكد علي كافة القطاعات الحيوية في القري المستهدفة في هذا المشروع سوف تشهد تطوير كامل ، والحكومة عازمة علي تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في التوقيتات الزمنية المحددة.

وطالب وزير التنمية المحلية ، مديري المديريات وممثلي شركات المرافق بتسهيل كافة احتياجات الجهات المنفذة للمشروعات في قري محافظة الاسكندرية.

وقال شعراوي أن الحكومة ستعمل علي تحقيق أقصي استفادة من المشروعات الخدمية والحيوية والمنفذة في كل مركز اداري سيتم تطويره ضمن المشروع.

وناقش محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، عدد من الملفات بالإسكندرية على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى برج العرب القديمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض اللقاء عدد من الملفات بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى برج العرب القديمة، والتي تستهدف تطوير ٥٧ قرية بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية ٣ مليار جنيه وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.

حضر الإجتماع؛ اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وأحمد جمال وجاكلين عازر نائبا المحافظ، ، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمشرف العام علي مشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، وممثلي شركات المرافق، ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، والأجهزة التنفيذية المعنية.

وأوضح المحافظ أنه بداية من فبراير الماضي تم إطلاق إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري برج العرب القديمة والتي يستفاد منها نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى. موضحاً أن تلك المبادرة تعد علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها السيد الرئيس، والتي تهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأشد احتياجا الأكثر احتياجا و رفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.