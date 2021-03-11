شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء: 19 ألفا و950 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأربعاء 25 ألفا و100 ميجا وات، معلنا أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الخميس 25 ألف ميجا وات.

وتوقع الجهاز، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 19 ألفا و950 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

جدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداء من يونيو 2015.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة، حيث تم إضافة 6882 ميجا وات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجا وات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجا وات من محطات الخطة الخمسية.