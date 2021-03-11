مفوضي الدولة توصي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم لـ 50 طالبا من طلاب "بيلا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ تقرير بالرأي القانوني في ٥٠ طعنا كان قد تقدم بهم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام نيابة عن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، ضد وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ.

يأتي التقرير بعد مرور ما يقرب من عام ونصف من إصدار قرارا بإلغاء امتحانات جميع طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري ورسوبهم، وانتهاء المواعيد القانونية للطعن على القرار حيث لم يتمكن الـ 50 طالب عقب صدور قرار وزير التربية والتعليم بأداء امتحاناتهم عام 2019 من الطعن عليه، وانتهت المواعيد القانونية لإلغاء القرار.

وانتهى قرار هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بقبول كافة الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم وإلغاء كافة الأثار التي ترتبت عليه والتي من أخصها إعلان نتيجة هؤلاء الطلاب بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019 وفق الدرجات التي حصلوا عليها وتمكينهم من اللحاق بالجامعات والمعاهد العليا طبقا لتنسيق العام الدراسي 2019.

كما انتهي أيضا إلى إلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرا للدعوي وذلك استنادا لدفاع محامي الطلاب بأن القرار قد صدر منعدما منذ ميلاده لمخالفته مبدأ المشروعية، وانعدام ركن السبب في القرار المطعون عليه وانتزاع النتيجة التي انتهي إليها من أصول لا تنتجها أوراق الدعوي قانونيا أو ماديا.

وأكد عمرو عبد السلام المحامي أن القرار المنعدم يتجرد من قوته القانونية بأثر رجعي من تاريخ صدوره ومن ثم لا يتحصن ضد الإلغاء بعد انتهاء المواعيد القانونية المقررة للطعن عليه خلال الـ٦٠ يوما، ويجوز لأصحاب الشأن الطعن عليه في أي وقت.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ عام 2019 سبق لها وإن قضت برفض كافة طعون الطلاب وأيدت قرار وزير التربية والتعليم برسوبهم.