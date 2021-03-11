شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال حياة كريمة في الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الفرافرة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري «حياة كريمة» وإنطلاق أعمال تطوير قري مركز القرافرة التي تشملها المبادرة والبالغ عددها 28 قرية وتابع.

ووجّه المحافظ خلال تفقده للأعمال بقرية اللواء صبيح بتخصيص أماكن متجاورة لإنشاء 400 منزل بالقرية، واستغلال الأراضي غير المستغلة بمدخل القرية، لإقامة مشروعات خدمية (وحدة بيطرية- وحدة إطفاء- سوق) وتخصيص مكان لنقل موقف سيارات الأجرة بمدخل القرية بعد تطويره، كما تفقد أعمال توصيل شبكات مياه الشرب بالقرية والقرى التابعة.