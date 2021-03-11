شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء : من مات محروقًا فهو شهيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عمن يعدون في منزلة الشهداء، حيث جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: «ما تعدون الشهيد»، فقال الصحابة: «الشهيد الذي يخرج في قتال أعداء الإسلام أو أعداء الوطن فيموت».

وأضاف شلبى ردا على سؤال نصه: «هل الموت بكورونا يعتبر شهيد؟»، خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «فقال النبى إذن شهداء أمتى قليل، أخذ صلى الله عليه وسلم يعد الأشخاص الذين يعدون في منزلة الشهداء فالمبطون شهيد والمرأة التي تموت أثناء الولادة شهيدة، والغريق شهيد والمطعون شهيد والذي يموت بالطاعون شهيد والحرقى شهيد، والهدمى شهيد»أي من يقع عليه منزل«.

واختتم الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: «فالذى يموت بكورونا هو يموت بسبب المرض وهذا يدخله في تعداد الشهداء بإذن الله».