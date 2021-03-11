شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء مستشفى السويس العام ينجحون في استئصال ورمين سرطانيين من ثدي سيدة وقولون رجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قسم جراحة الاورام بمستشفي السويس العام ينجح في استئصال ورمين سرطانيين من ثدي سيدة وقولون رجل أربعيني

قام الدكتور سليمان القماش استاذ جراحه الاورام بجامعه قناه السويس سابقآ والفريق المعاون له باجراء عمليتين جراحيتين الاولي استئصال ورم سرطاني في القولون لمريض يبلغ من العمر ٤٥عام ، والثانية عملية استئصال ثدي مع الغدد الليمفاوية نتيجة سرطان بالثدى لسيده عمرها ٤٧ عام، والمرضي في حالة طبية مستقرة ويخضعون للمتابعة الدورية علي مدار الساعه .

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزاره الصحه بالسويس وحرصاً من سيادته على استمرار تقديم الخدمه الطبيه المتميزه والجديده على مستشفى السويس العام خاصه فى مجال جراحه الاورام في ضوءلخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى السويس العام والتي كانت غير متاحة سابقآ وأصبحت متاحة الأن علي يد امهر الاطباء بكافة التخصصات لجميع المرضى وتوفيرآ علي الموطنين عناء السفر والجهد في اجراء العمليات خارج المحافظة .