شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي ٨ حالات تفتح فيهم أبواب السماء تعرف عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصص الشيخ خالد الجندي عن ذكرى الاسراء والمعراج، والأوقات المستجاب فيها الدعاء في ذكرى هذا اليوم.

قال الجندي خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc»، إن رحلة الاسراء والمعراج حدثت من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى إلى السماء، وأن الرسول صلى في طور سيناء خلال الرحلة، متسائلًا: «لماذا لم يُعرج به مباشرة من مكة المكرمة إلى السماء»؟.

أضاف أن الأمر يتعلق بأبواب السماء، حيث فُتحت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلال رحلته إلى السماء مع سيدنا جبريل، متابعًا أن أبواب السماء تُفتح في أوقات معينة مثل عند الآذان وفي الثلث الأخير من الليل وعند نزول المطر وساعة الإجابة من يوم الجمعة وساعة الإفطار في رمضان وليلة القدر بأكملها ويوم عرفة وليلة النصف من شعبان.

تابع الجندي أن أبواب السماء لا تفتح بشكل استثنائي نهائيًا إلا في حالة دعاء المظلوم، والدليل على ذلك الحديث القدسي «اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب»، والمقصود هنا أي مظلوم ولو كان على غير الملة.