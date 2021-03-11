شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة السكر: تأمين صحي لكل العاملين بالشركة قريبا .. وموظفينا مبعث فخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عصام الدين البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، على أهمية العنصر البشري وتوفير كل سبل الراحة الممكنة للكوادر البشرية، للحصول على أفضل مُنتج.

وأكد البديوي، أنه انطلاقا من هذه القناعة، بدأ اتخاذ خطوات للتعاقد مع كبريات الشركات الخاصة بالتأمين الصحي، وتوفير وثيقة تأمين على العامل، يستطيع من خلالها العلاج في جميع أنحاء الجمهورية، دون طلب وساطة من أحد، وشدد البديوي، على أن كل عامل من أبناء الشركة يستحق «تمثال» تقديرًا لجهودهم، وأنه سيقف في ظهر كل عامل حريص على مصلحة الشركة.