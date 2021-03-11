شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية بلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ( تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألتقي الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبه المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، بديوان عام محافظة الشرقية، وذلك للإطلاع على أهم الملفات والمشكلات التي تؤرق المواطنين في نطاق دوائرهم، والتي كان من أهمها ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، فضلاً عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية والأساسية .

ومن جانبه قدم محافظ الشرقية رداً تفصيلياً عن كافة المشكلات التي تم طرحها فيما يخص ملف التقنين، حيث أوضح المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم تدخر جهدا في الوقوف بجانب المواطنين رغم تعديهم على أراضي أملاك الدولة ،ولكنها وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الإقتصادي للمواطنين في إتمام عمليات التقنين تم الإجتماع بجميع المواطنين بمراكز ومدن المحافظة وذلك في عام 2019، وتم النزول بالسعر الرسمي والمقرر من قبل اللجان المشكلة من أملاك الدولة والإدارات الهندسية والشئون القانونية والمتغيرات المكانية، ومجالس المدن، إلى 50 % من القيمة الأصلية لأراضي أملاك الدولة «مباني – زراعي»، وبالرغم من ذلك لم يتقدم أحد بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة، وللمره الثانية خلال عام 2020، قمت بزيارات ميدانية لمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ،للإجتماع بالأهالي والتعرف على أسباب عدم تقدمهم بطلبات التقنين ،وتم تشجيعهم للمره الثانية بحزمة من القرارات والتسهيلات للدخول تحت مظلة الدولة والقانون، حيث تقرر تخفيض 40 % أخرى من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة، شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالى القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمإلى المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة بشكل فوري .

أكد المحافظ أنه لن يتم التهاون في شبر من أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ،وأنه سيتم تنفيذ كافة تعليمات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بهذا الملف، مؤكداً أن أراضي أملاك الدولة خط أحمر.

وفيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، فقد تم تحديد 41 قرية بمركز الحسينية لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة بشكل عام، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأشار المحافظ أن إختيار مركز الحسينية لم يأتي من فراغ، ولكنه جاء نتيجة الدراسة الفعلية لإحتياجات المركز وتحديد الخدمات المطلوبة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين به، خاصة وأنه ظل لسنوات طويلة يعاني من الإهمال ونقص الخدمات، موضحا أنه لم يكن هناك توازن بين الإحتياجات المطلوبة لتطوير 41 قرية بمركز الحسينة والمبالغ المقررة لتنفيذ هذا المشروع، وتم عقد إجتماع مع مسئولي برنامج مشروع حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومديرى الهيئات والشركات والمديريات الخدمية، والذي أسفر عن تحقيق التوازن مابين المشروعات المطلوبة والإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأعلن المحافظ أنه بداية من يوم السبت القادم سيتم النزول بالمعدات والآلات اللازمة لبدء العمل في عدد من القرى كمرحلة أولى .

وخلال اللقاء قام المحافظ بإستعراض المشروعات الجارية بعدد من القطاعات، حيث تم الإشاره إلى أنه جاري تنفيذ 265 مشروع بمختلف القطاعات بتكلفة إجمالية 24 مليار و263 مليون جنيه، ففي قطاع الصرف الصحي جاري تنفيذ 93 مشروع بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و356 مليون جنيه ،لإقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة ،خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات، كما أنه جاري تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب بنطاق المحافظة بتكلفة مليار و276 مليون جنيه، لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن، فضلاً عن تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة، لإضافة 1546 فصل جديد بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 35 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة، بطول 174.6كم وبتكلفة مليار 706 مليون جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة ،ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن، بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

ولفت إلى أنه جاري إنشاء 3 أنفاق بتكلفة 125 مليون و28 جنيه، وفي قطاع الإسكان جاري تنفيذ 19580 وحدة إسكان إجتماعي، بتكلفة 4 مليار و97 مليون جنيه، وفي قطاع الشؤون الصحية جاري إنشاء 12 مشروع يشمل مستشفيات ومركز طب أسرة، ومعهد أورام بتكلفة 3 مليار و85 مليون جنيه، وفي قطاع الكهرباء والطاقة جاري إنشاء 6 موزعات جهد متوسط، بتكلفة 619 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء صومعه بتكلفة 300 مليون جنيه، وبالنسبة لقطاع الشباب والرياضة، فإنه جاري إنشاء 11 مشروع مابين إنشاء وتطوير بتكلفة 13 مليون و150 ألف جنيه، كما أنه جاري العمل بعدد 12 مركز شباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح المحافظ أنه لضبط وتيرة العمل ومنعاً لإهدار المال العام، يتم عمل محضر تنسيقي بين جميع الجهات قبل البدء في تنفيذ أي مشروع، منعاً لعرقلة العمل ولضمان التنفيذ الجيد وتسليم المشروعات حسب الجدول الزمني المتفق عليه.

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الشكر لمحافظ الشرقية، لإستقباله لهم اليوم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة بمنتهى المصداقية والشفافية، حتى يستطيع المواطن الإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدوله في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم .

وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محافظ الشرقية مناقشة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مع رئيس الوزراء في أسرع وقت ممكن ليستفيد منها أبناء المحافظة، خاصة أن محافظة الشرقية تُعد ثالث محافظة على مستوى الجمهورية من حيث المساحة والكثافة السكانية.