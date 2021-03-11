شكرا لقرائتكم خبر عن استفاد منها 126 متدربا .. مركز التنمية المحلية ينتهي من 4 دورات لتنمية المهارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، مساء الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية، استفاد منها 126 متدرباً من جميع المحافظات.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الدورات شملت، تنمية مهارات المديرين والعاملين فى مجال إعداد وتحرير المواد الاخبارية والصحفية وشبكات التواصل الاجتماعى بادارات البوابات الاليكترونية وادارات الاعلام بالمحافظات، وفى مجال تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال الادارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجى والتميز المؤسسى والموارد البشرية.

وكانت الدورة الثالثة فى مجال رفع كفاءة المدرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين، والرابعة فى مجال التخطيط وادارة الفعاليات الاعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بادارات العلاقات العامة والاعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولى.