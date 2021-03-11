شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين أيادي مصر العاملة في معرض «البازار» للحرف اليدوية والتراثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها سعدت بوجودها بين أيادي مصر العاملة في معرض «البازار» للحرف اليدوية والتراثية.

وتابعت خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «معرض البازار للحرف اليدوية والتراثية الذي يعكس قدرة الصناع المصريين على الإبداع والتصميم والتعبير عن أصالة الشخصية المصرية من خلال المصنوعات المختلفة».

وأضافت انتصار السيسي: «لقد أسعدني ما رأيته من مصنوعات وأشغال يدوية تم تصميمها ونسجها باحترافية كبيرة لا تقل في مستواها عن المستويات العالمية».