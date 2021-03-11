شكرا لقرائتكم خبر عن مفسرة تكشف الفرق بين الرؤية والحلم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أسماء سالم، مفسرة الأحلام، إن هناك فرقًا بين الحلم والرؤية، فالحلم من الشيطان وليس له أي تأثير، معقبة: «الحلم بيكون حاجة مرعبة مخيفة.. والشيطان بيدخل منامات الإنسان من أجل إشغاله عن الطاعة عند الاستيقاظ، والحلم بيكون مرعب ومفزع».

وتابعت مفسرة الأحلام، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الرؤية بيكون فيها دلالات تختلف من طرف للآخر، متابعة: «أحيانًا الرؤية تشمل أكثر من معنى، وتختلف وفقًا للرؤية الكاملة».

ولفتت إلى أن الإنسان عندما يحلم بأن أسنانه تقع، ففي هذه الحالة يجب معرفة الحالة الصحية للأسنان، لأن الأسنان عندما تؤلم الإنسان تشغل باله بالكامل، وإذا كانت الأسنان سليمة، ففي هذه الحالة يجب معرفة مكان الأسنان التي وقعت.

وتابعت: «السنتين الأولين هما الولدين، لأنهم الضواحك، وعند وقوع الأسنان بالكامل، فهذا يعني أن هناك مال مجموع يصل إلينا ويصرف سريعًا».