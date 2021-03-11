شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أبريل.. افتتاح مركز جراحة الكبد والبنكرياس بجامعة سوهاج بتكلفة 7.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أعمال الانتهاء من مركز جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد التجريبية بمقر الجامعة القديم، تمهيدا لافتتاحه الشهر القادم، بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليون جنيه.

وقال الدكتور أحمد عزيز، خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور أشرف محمد البدري، أستاذ جراحة الأورام المساعد بكلية الطب ومدير المركز - أن إنشاء المركز يعد إضافة قوية للجامعة وللباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه، المهتمين بتنفيذ المشروعات العلمية والتدريب علي حيوانات المختبر، بالإضافة إلى رفع القدرة على النشر العلمى المتميز، موضحاً أن مشروع إنشاء الوحدة جرى بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بمبلغ ٥ ملايين جنيه، إلى جانب دعم الجامعة بمبلغ ٢.٥ مليون جنيه.

وأضاف عزيز، أن المركز يشمل وحدات بحثية متميزة مثل وحدة فحص الدوران الدموى الميكروسكوبى فى حيوانات المختبر أثناء الحياة، وهى تقنية علمية متقدمة تدخل حيز التنفيذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية، كما يحتوى المعمل على منشأة لرعاية حيوانات المختبر بنظام التهوية المنفردة لأقفاص حيوانات المختبر لأول مرة فى الجامعات والمراكز البحثية المصرية خارج القاهرة والإسكندرية، حيث توفر هذه التقنية بيئة بالغة النقاء والحماية لحيوانات المختبر ضد العدوى قبل وبعد العمليات الجراحية.

وذكر الدكتور أشرف البدري، مدير المركز، أن المركز يضم كبائن مخصصة لتوفير الوقاية الكاملة للباحثين ومقدمى الرعاية لحيوانات المختبر ضد نقل العدوى الفيروسية والبكتيرية، وأيضاً توفر وحدة الجراحة الميكروسكوبية التجريبية إمكانيات متطورة لإجراء كافة الجراحات التجريبية على حيوانات المختبر، موضحاً أن الميكروسكوبات مزودة بشاشات عرض تساهم في رفع قدرة الأساتذة الباحثين على تدريب المعيدين وشباب الباحثين على إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة، إلى جانب التدريب على عمليات نقل وزراعة الأعضاء فى حيوانات المختبر من خلال وحدة الجراحات التجريبية على حيوانات المختبر كبيرة ومتوسطة الحجم، والمزودة بمنضدتى عمليات وجهازى تخدير بإمكانات التنفس الصناعى ومتابعة الوظائف الحيوية أثناء وبعد الجراحة.

وذكر أن المركز يضم معمل جاف لإجراء تدريب للباحثين علي الجراحات المختلفة عن طريق تكنولوجيا محاكاة العمليات بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى وشاشات العرض، كما توفر مكتبة المعمل وقاعة المحاضرات والمزودتان بأجهزة حاسب آلي وشاشات للعرض وإتصال بالإنترنت إمكانيات أكاديمية مثالية للباحثين، لتسهيل الحصول على المعلومات وتنفيذ المؤتمرات وورش العمل.