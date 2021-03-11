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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود انتشال جثث الأطفال الغارقة بمصرف زراعي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت فرق الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل مات غرقا خلال انقلاب مركب للصيد بمصرف زراعى فى الوادى لجديد ،فيما تتواصل الجهود لانتشال جثتى الطفلين الاخرين .
وكان اللواء محمد توفيق مدير امن الوادى الجديد تلقى بلاغ من ادارة النجدة من احد الاهالى يفيد غرق 8 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 15 و14 عاما اثناء استقلالهم مركب خشبي صغير داخل مصرف زراعى بمنطقة نمرة 2 شمال غرب مدينة الخارجة ،حيث تم انقاذ ٥ أطفال بينما غرق ٣ اخرون
وأكدت التحريات الاولية إن الاطفال كانوا فى نزهة اثناء استقلالهم مركب خشبي صغير بمصرف زراعي بمنطقة نمرة 2 بمدينة الخارجة والذى سرعان ما انقلب بهم وغرق على الفور فيما قام الاهالى بابلاغ النجدة.
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