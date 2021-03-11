شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه بتوفير سكن آمن لأبناء مؤسسات الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجه بتوفير سكن آمن لأبناء دور الأيتام بعد بلوغهم السن ويتم توفير ذلك بحق الانتفاع لحين تملكهم السكن بعد فترة كما يتم توفير لهم تأمين صحى وكذلك بطاقات تموين، ودعم نقدي من الوزارة لحين اعتمادهم على أنفسهم موجهة الشكر للرئيس على دعمه الكامل لأبناء مؤسسات الرعاية.

وأضافت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير مؤسسات الرعاية من بنية تحتية، كما يتم تأهيل وتدريب العاملين من أجل تحسين الخدمات المقدمة لأطفال بدور الرعاية لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعم الأسر البديلة، التى تقوم برعاية الأيتام.

جاء ذلك خلال تسليم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جهاز العرائس لـ9 فتيات يتيمات من إحدى الجمعيات ، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في الوزارة، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون الجمعيات الأهلية ومحمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن .

وأكدت الوزيرة أننا لن تسمح بإهانة أي طفل داخل أي مؤسسة رعاية متعهدة بحماية الأبناء داخل دور الرعاية، مقدمة التهاني للعرائس متمنية لهم حياة سعيدة، موضحة أن وزارة التضامن هي قصة أسرة حيث يبدأ دورها من الطفولة حتي الوصول لكبار السن.

من جانبه قال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى أن أبناء دور الأيتام أولادنا وسنواصل العمل معاهم قائلا: "أنه يشرف بأن يكون أبو الأيتام " لافتا إلى أن دعم الدكتورة نبفين القباج وزيرة التضامن لابناء الأيتام يكون بشكل مستمر حيث تحرص على توفير أوجه الرعاية بجانب أيضا توفير تجهيزات العرائس مثلما يحدث اليوم.