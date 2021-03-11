شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 3 أيام.. انتشال جثة صياد مات غرقًا بمفيض باريس في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية، الخميس، من إنتشال جثة صياد غرق منذ 3 أيام، في بحيرات المفيض جنوب مدينة باريس في محافظة الوادي الجديد، حيث تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفي الخارجة العام.

كان صياد لقي مصرعه غرقًا بسقوطه في مياه بحيرات مفيض واحة باريس جنوب مدينة باريس، حيث تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بمصرع صياد بنطاق مركز باريس عقب غرقه في بحيرات المفيض جنوب مدينة باريس، حيث تبين وفاة عصمت زكي إسماعيل عبدالقادر «45 سنة»، صياد من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، إثر سقوطه من أعلى مركب صياد في بحيرات باريس جنوب مدينة باريس والنابعة من مياه مفيض توشك، حيث اختل توازنه من على المركب، وسقط في منطقة من المياه عميقة، وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة أسيوط لانتشال واستخراج الجثة من المياه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتصريح بدفن الجثمان.