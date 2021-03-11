شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية : حريق مصنع العبور استكمال لمسلسل إهمال أصحاب المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظة القليوبية، إن حادث حريق مصنع للملابس في مدينة العبور يأتي ضمن مسلسل الإهمال من جانب أصحاب المشروعات بعدم الالتزام باشتراطات السلامة المدنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك عددًا من أصحاب المصانع لا يلتزمون باشتراطات الدفاع المدني، موضحا أن التزام المواطن بالاشتراطات السلامة المدنية يساعد الدولة.

وأضاف عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية أنه يتم التفتيش على المصانع بشكل متكرر في نطاق المحافظة، موضحا أن حجم المخالفات كثيرة من جانب المصانع التي لا تلتزم باشتراطات السلامة المدنية.