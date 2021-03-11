شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات حالة الطقس غدًا فى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الوطنى للارصاد عن تنبؤات حالة الطقس غدًا فى المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تكون هناك عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في الرؤية الافقية على الطرق، وتصل سرعة الرياح السطحية إلى أكثر من 55 كم/ساعة فى مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والاجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وترتفع درجات الحرارة العظمي على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة العربية السعودية، ويتوقع أن تكون السحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف.

وتهب رياح شمالية الى شمالية غربية تصل سرعتها إلي 20-42 كم / ساعة. على الجزء الشمالي والجزء الاوسط، وتصل سرعة الرياح الى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، فى حين تكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية فى الجزء الجنوبي وتصل سرعتها إلي 18-40كم/ساعة.

ويبلغ ارتفاع الأمواج فى البحر الأحمر من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف فى الجزء الشمالي.

درجات الحرارة فى السعودية غدًا

مكة المكرمة 39 عظمي، 21 صغري.

المدينة المنورة 37 عظمي، 19 صغري.

الرياض 35 عظمي، 20 صغري.

جدة. 34 عظمي، 23 صغري.

الدمام 40 عظمي، 19 صغري.

أبها 24 عظمي، 14 صغري.

تبوك. 22 عظمي، 14 صغري.

بريدة 36 عظمي، 19 صغري.

حائل 28 عظمي، 15 صغري.

الباحة 24 عظمي، 14 صغري.

عرعر 20 عظمي، 14 صغري.

سكاكا 22 عظمي، 15 صغري.

جازان 32 عظمي، 24 صغري.

نجران 32 عظمي، 15 صغري.

الطائف 28 عظمي، 16 صغري.

ينبع. 33 عظمي، 19 صغري.

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