شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تعقيم وتطهير المساجد لمنع تفشي فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه بناء على تعليمات الوزارة، بقيادة الدكتور، محمد مختار جمعة.

وأضاف أن ذلك استمرارا للعمل بالإجراءات الاحترازية تم البدء في حملة لتعقيم وتطهير المساجد بالمديرية خلال يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، حتى تكون المساجد مستعدة لاستقبال ضيوفها في صلاة الجمعة، وفق الاجراءات الوقائية التي حددتها الوزارة.

وأوضح ان اعمال التطهير والتعقيم، تتم داخل جميع المساجد التابعة للمديرية بكل ربوع المحافظة، وذلك حفاظا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها كل في نطاق اختصاصه الجغرافي مع المتابعة الشخصية لمديري الإدارات لهذا الأمر، والمتابعة المستمرة من إدارة الدعوة، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا والحماية للمصلين والعاملين في المساجد.

وأوضح أن الحملات لتعقيم المساجد تتم بالاستعانة بعمال المساجد باستخدام مواتير الرش والمطهرات على السجاد والارضيات، والنوافذ والابواب باستخدام كافة الأدوات للتطهير بها داخل المساجد بمختلف مدن وقرى المحافظة.