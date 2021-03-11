شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية نفسية: الرجل لا يفضل أي فتاة كانت مخطوبة قبله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الأخصائية النفسية داليا الفيشاوي، إن الرجل يفضل أن يكون أول شخص في حياة الفتاة، عند التفكير في الارتباط، مضيفة أنه «بيكون عايز يكون أول تجربة، وأول حب في حياتها، بيكون حابب أنه يكون واخد الخطوة الأولى في كل حاجة».

وتابعت «الفيشاوي»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الرجل يقلق من كون السيدة كانت متعددة العلاقات من خلال الخطوبة، ولديه هواجس قد تأتي بسبب هذه العلاقات، معقبة: «بيفترض افتراضات كثيرة حول العلاقة السابقة، وهذا الأمر لا يقتصر على الرجل بل يمتد للفتاة».

ولفتت إلى أن الصراحة هي أفضل شيء في العلاقة، ويجب على السيدة أن تصارح الرجل بعلاقتها السابقة، وكذلك الرجل، معقبة: «العلاقة السابقة في الأول والآخر تجربة ويجب أن نصارح الطرف الآخر بهذه العلاقة».

وأشارت إلى أن الطرف الآخر عند المصارحة بسبب فشل العلاقة السابقة يكون لديه اعتقاد بأن هذا السبب غير صحيح، معقبة: «الراجل بطبعه غيور، والغيرة الصحية المعقولة التي لا تؤذي الطرف الآخر مطلوبة».