شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد إنشاء كوبري الثقافة وتطوير شارع التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأعمال الجارية لإنشاء كوبري الثقافة العلوي أعلى السكة الحديد، وأعمال تطوير شارع التحرير بمدينة سوهاج، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات ومتابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

وبحسب بيان، الخميس، بدأ المحافظ جولته التي رافقه خلالها الدكتور طلعت على المستشار الهندسي للمحافظة، والدكتورة إيناس محمد على مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بكوبري الثقافة وتابع أعمال الباكية المعدنية أعلى السكة الحديد، وناقش الإتجاهات والمحاور المرورية المقترحة للكوبري والشوارع المتقاطعة مع شارع التحرير وشارع أسيوط سوهاج، وشارع بورسعيد، وشارع الجرجاوية، لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، مشددا على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقا للجدول الزمني المحدد، والمقرر لها شهر أبريل القادم .

وشملت جولة المحافظ كذلك، تفقد أعمال تطوير وتجميل شارع التحرير، حيث تابع أعمال رمي طبقة الأساس تمهيدا لبدء أعمال الرصف من أمام كنيسة ماري جرجس وحتى تقاطع شارع الشهيد المستشار عمر حماد «15 سابقا» بطول 755 مترًا، وتفقد كذلك أعمال إنشاء الأرصفة الجانبية والبردورات، واستمع إلى شرح مفصل من مستشار المحافظة للتجميل حول خطة تطوير الشارع، موجها بضرورة التنسيق بين مديرية الطرق وحي شرق لعدم تعارض أعمال الرصف والتجميل، مشددا ضرورة الانتهاء من تلك الأعمال حتى يشعر المواطن بحجم الإنجازات التي تتم على أرض سوهاج.