شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات الفصل الأول .. وعودة الدراسة في «12 محافظة» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب (النقل والشهادة الإعدادية)، واختتم طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحانات بأداء مادتى الجغرافيا والرياضيات التطبيقية إلكترونيًا على التابلت.

وخصصت المدارس فريقًا طبيًا لإجراء الكشف الحرارى على الطلاب، واستبعاد أي طالب حرارته مرتفعة ومنعه من دخول اللجنة.

وسُمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى داخل اللجنة والاستعانة به خلال الامتحان الذي يعقد بنظام «open book».

وانتهت المديريات التعليمية من تعقيم لجان الامتحانات قبل وصول الطلاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأدى طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادى الجديد، ومطروح، التوافد على لجان الامتحان بالفترة الأولى من التاسعة صباحًا.

وأدى طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، وكفرالشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، الامتحان في الفترة الثانية من الساعة 10 صباحًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

وعبر الطلاب عن سعادتهم لسهولة الامتحان مؤكدين أن الأسئلة سهلة ومباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط، وأن منصة الاختبارات الإلكترونية تعمل بكفاءة.

وأعلن مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن 66534 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات إلكترونيًا على التابلت بمدارس تعليم الجيزة، كما أدى طلاب التعليم الفنى الامتحانات بمختلف التخصصات، وبلغ إجمالى المتقدمين للامتحانات التعليم التجارى 6671 طالبًا وطالبة، والفندقى 3194 طالبًا وطالبة، والصناعى 9280 طالبًا وطالبة، والزراعى 1337 طالبًا وطالبة.

وأعلنت الوزارة تمكن 376 ألفًا و503 طلاب وطالبات بالصف الثانى الثانوى، الخميس، من أداء امتحان التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى بدأت يوم الأحد 28 فبراير حتى 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان التطبيقات الرياضية 99.7%، من إجمالى حضور 377 ألفًا و475 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

بينما تمكن 208 آلاف و258 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية من أداء امتحان الجغرافيا بنسبة 99.6%، من إجمالى حضور 209 آلاف و46 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأدى 6378 طالبًا وطالبة بالصف الثانى الثانوى (منازل- دمج) الامتحان ورقيًا في امتحان مادة التطبيقات الرياضية من إجمالى 6754 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 94.4%، بينما أدى 20530 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة الجغرافيا من إجمالى 21184 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 96.9%.

وفى المحافظات، اختتم طلاب الصف الثانى الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الأول دون تلقى شكاوى من صعوبة الأسئلة أو غموضها.

في المنيا، قال محمد فؤاد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه من بين الطلاب الذين حرصوا على أداء الامتحان 2600 طالب وطالبة حكومى، و983 طالبًا وطالبة خدمات، و288 طالبًا وطالبة خاص، أدوا الامتحانات داخل 131 مدرسة.

في الشرقيه، أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب أدوا الامتحانات بشكل جيد ومنتظم، وأنه لا توجد أي شكاوى من الطلاب للدخول على المنصة الإلكترونية، مؤكدًا أنه تم التشديد على مديرى الإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وفى الإسكندرية، أُسدل الستار على امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢١، وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في المادتين، دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم، وأكد أن متابعة امتحان الصف الثانى الثانوى تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثمانى، وبالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

في سياق متصل، يبدأ غدا، ووسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أول أيام الفصل الدراسى الثانى في 12 محافظة، بمدارس «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية»، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية، وعدد من المدارس المصرية- اليابانية والخاصة عربى ولغات، فيما تبدأ الدراسة الأحد المقبل بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.