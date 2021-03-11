شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مشروع «شارع مصر» بكورنيش النيل الشرقي في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الخميس، بدء تنفيذ مشروع «شارع مصر» بكورنيش النيل الشرقي بمدينة سوهاج، والذي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع إهداء لمحافظة سوهاج كشارع ذو تصميم حضاري للحفاظ على المظهر العام.

وأوضح محافظ سوهاج، في بيان، أن المشروع يقام بداية من سور نادي هيئة قضايا الدولة وحتى كافيتريا رقم «2»، ويتضمن إنشاء عدد من الوحدات التجارية بأبعاد مختلفة، وممشى، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لألعاب الأطفال ومنطقة ترفيهية، ولاند سكيب، ومكان لإنتظار السيارات، لافتا إلى أن المشروع يشمل سور خارجي بطول المشروع، موجها الشكر للهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المشروع على أرض المحافظة.

ووجه الفقي خلال جولته بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات والإنتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمني المحدد، مؤكدا حرص المحافظة على دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.