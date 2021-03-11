شكرا لقرائتكم خبر عن خبير معلومات يكشف طرق منع اختراق كارت الفيزا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود فراج، خبير المعلومات، إن البيانات بالنسبة لهذا العصر تعتبر من أغلى السلع في العالم، مشيرًا إلى أن البيانات تشمل المعلومات الشخصية وحسابات البنوك، والصور الشخصية.

وشدد «فراج»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، على ضرورة استخدام الفيزا، إلا على المواقع الموثوقة والمعروفة حتى لا يتم اختراق الحساب البنكي، لافتًا إلى أن كافة التطبيقات التي تخص البنوك التي نتعامل معها آمنة، ومن الصعوبة اختراقها إلى حد كبير.

ولفت إلى أن البعض قد يقوم بإرسال رسالة على الواتس فيها لينك معين، ومن خلال هذه الرسالة يتم اختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو أي حساب آخر، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع هذه اللينكات بصورة كاملة.